Почти половина избирателей Южного Урала сделали свой выбор

Явка в Челябинской области приблизилась к 49%

Избирательная комиссия Челябинской области сообщила данные по явке южноуральцев на выборах президента России на 15 часов субботы, 16 марта. Явка приблизилась к 49%, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«По данным, введенным в ГАС „Выборы“ участковыми избирательными комиссиями, на 15:00 проголосовали 1 миллион 256 тысяч 298 избирателей, а это 48,94%, в том числе через систему ДЭГ», — сообщили в избиркоме.

Напомним, сегодня избирательные участки работают до 20:00, в воскресенье, 17-го, будут открыты с восьми утра и также до восьми часов вечера.