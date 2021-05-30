Почти 150 тысяч южноуральцев приняли участие в праймериз «Единой России»

Голосование продлится до 20:00 30 мая

На сегодняшний день, 30 мая, почти 150 тысяч жителей Челябинской области приняли участие в электронном предварительном голосовании за кандидатов, которые получат право представлять Единую Россию на выборах в Госдуму в сентябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«В Челябинской области — более 147 тысяч проголосовавших, в ХМАО — 77 тысяч, в Курганской области — порядка 75 тысяч избирателей приняли участие в электронном ПГ. В Тюменской области — более 57 тысяч, на Ямале — свыше 20 тысяч. Лидирует Свердловская область, где свыше 330 тысяч избирателей высказали свое мнение. Эти цифры говорят о том, что граждане проявили большой интерес к выборам своих кандидатов, выразили активную общественно-политическую позицию, высказав личное мнение»,— отметил руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии Иван Квитка.

Отметим, на участие в процедуре было зарегистрировано почти 200 тысяч южноуральцев.

Всего в России участие в голосовании приняли более 5,9 миллиона человек из 7,5 миллиона зарегистрированных.

Жители Челябинской области еще могут проголосовать за своего кандидата сегодня, 30 мая, до 20:00 по местному времени. Итоги будут подведены 1 июня 2021 года.