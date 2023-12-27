Почетный челябинец, ветеран Великой Отечественной поставил подпись в поддержку Путина

98-летний Александр Шаламов рассказал, почему одобряет самовыдвижение главы государства на президентских выборах

Почетный гражданин Челябинска и Челябинской области, ветеран Великой Отечественной войны, почетный председатель Совета ветеранов Ленинского района южноуральской столицы Александр Шаламов поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах.

По состоянию здоровья — ветерану уже 98 — он уже не выходит из квартиры, но выражению гражданской позиции это не помешало: в местном отделении «Единой России» пошли навстречу и привезли подписной лист домой.





«Я нашего президента давно уже знаю, мы с ним встречались в Москве, я на торжество приезжал от Челябинской области один. Парень хороший он. Я так говорю — „парень“, потому что мне-то уже под сто лет, я 1925 года рождения. Помню, мы, ветераны, прошли в Кремлевский дворец, Владимир Владимирович очень коротко там выступил, потом пошел к нам, общался неформально. Очень доступный», — рассказал Александр Леонидович.





Он добавил, что вся его семья также поддерживает действующего президента.





«Мне, как человеку, который прошел большой путь и кого только не контролировал (в 1970—1985 годах Александр Шаламов возглавлял Ленинский районный комитет народного контроля. — Прим. ред.), бросается в глаза следующее: Путин — очень организованный мужик, есть у него принцип, что если уж взялся за дело — доводить его до конца. Это и характер, и работа в органах, я думаю. Много сделано, но предстоит много еще делать. Я и моя семья Путина поддерживаем и отдадим свои голоса за достойного», — говорит ветеран.

Напомним, в качестве самовыдвиженца Владимир Путин должен не позднее 31 января 2024 года представить в ЦИК России не менее 300 тысяч подписей избирателей. Мобильные пункты сбора подписей организованы в крупных торговых центрах городов Челябинской области. Также выразить поддержку главе государства можно в местных отделениях партии «Единая Россия».