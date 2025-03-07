Олег Гербер подчеркнул преимущества четкой вертикали власти

Спикер ЗСО разъяснил, почему Челябинская область переходит на одноуровневую систему МСУ

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» стал одной из ключевых инициатив Госдумы, вызвав широкий резонанс среди регионов. Ожидания депутатов российского парламента были велики, и в процессе обсуждения законопроект претерпел значительные изменения. Перед вторым чтением депутаты Госдумы внесли поправки, позволяющие субъектам РФ сохранять двухуровневую систему местного самоуправления.

Челябинская область, не дожидаясь окончательного принятия законопроекта, решила перейти на одноуровневую модель МСУ, напомнил председатель ЗСО Олег Гербер. При этой модели муниципальные районы преобразуются в муниципальные округа. У региона уже есть успешный опыт таких преобразований. Несколько лет назад был создан Коркинский муниципальный округ, а в 2024 году по этому пути пошли Пластовский, Саткинский и Нязепетровский округа. В настоящее время регион активно переходит на одноуровневую систему. На последнем заседании депутаты Законодательного собрания одобрили образование Ашинского и Кусинского муниципальных округов, и вскоре ожидается преобразование еще нескольких территорий.

Олег Гербер отметил, что решение о переходе на одноуровневую систему имеет весомые основания. Большинство органов местного самоуправления в поселениях финансировались из бюджета района, что ограничивало возможности реализации социальных проектов на поселенческом уровне. Граждане, обращавшиеся с проблемами к главам или депутатам поселений, часто сталкивались с «административным футболом». Новая система позволит сократить бюрократический аппарат и затраты на его содержание, а также создать территориальные отделы при администрации округа, что обеспечит доступность власти для граждан.

Есть и другие преимущества. Депутаты муниципальных округов получат больше влияния, так как они будут избирать главу муниципалитета после конкурса. Глава округа, в свою очередь, может быть досрочно отстранен от должности губернатором при утрате доверия и по согласованию с депутатским корпусом.

«Еще раз подчеркну, благодаря такому подходу выстраивается четкая вертикаль власти: центр — губернатор — глава округа. И между этими уровнями есть четкое взаимодействие и ответственность за реализацию поставленных задач», — заключил Олег Гербер.