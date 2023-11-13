Пластовский район скорректировал границы перед преобразованием в округ

Следующие выборы муниципалитет планирует провести в новом статусе

В Пластовском районе Челябинской области началась реформа местного самоуправления. В следующем году там планируют упразднить администрации и советы депутатов отдельных поселений и с 1 января 2025 года полностью перейти на одноуровневую систему управления, став муниципальным округом. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал глава района Андрей Пестряков.

По его словам, инициатива получила одобрение на публичных слушаниях во всех поселениях, местные депутатские советы проголосовали за объединение.

«Сейчас идет уточнение границ района. Росреестром они согласованы, с соседями все вопросы решены. Остались чисто процессуальные моменты. Далее будут предложены изменения в областной закон о границах муниципалитетов. После этого в ЗСО будет внесен законопроект о преобразовании Пластовского района в муниципальный округ», — рассказал Андрей Пестряков.

Планируется, что к сентябрю следующего года все формальные процедуры будут пройдены, и в единый день голосования состоятся первые выборы депутатов Пластовского муниципального округа. А с 1 января 2025 года новая административная единица начнет полноценно функционировать — со своим собственным бюджетом.

По мнению Андрея Пестрякова, переход на одноуровневую систему существенно упростит работу муниципалитета.

«Сейчас есть полномочия района и полномочия отдельных поселений. Координация между ними бывает иногда очень сложной. Если утрировать, то, чтобы посадить дерево, один должен выкопать ямку, второй положить туда саженец, а потом первый эту ямку засыпать. После реформы все станет гораздо проще. В том числе и для жителей», — пояснил глава.

Напомним, что 13 сентября нынешнего года на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер заявил, что Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы приняли решение о преобразовании своих территорий в муниципальные округа.

«Мы эти интеграционные процессы поддерживаем, поскольку это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни населения», — отметил глава региона.

Позднее, во время визита в Катав-Ивановский район, Алексей Текслер в разговоре с местными жителями пообещал им свою поддержку, если они захотят провести у себя аналогичные изменения.