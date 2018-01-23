/ Кандидаты в Президенты призывают увеличить налоги и легализовать наркотики

Своими планами поделились Борис Титов и Ксения Собчак.

Бизнес-омбудсмен и кандидат в Президенты от «Партии роста» предложил свой вариант корректировки налоговой системы, которая позволит компенсировать недостаток средств для выплат пенсий. Действующая налоговая нагрузка на бизнес кажется Борису Титову высокой. Взамен он предлагает вернуться к ЕСН.

Мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то единому социальному налогу, но суммарный уровень взносов снизить до 15%. Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах. — отметил кандидат в Президенты Борис Титов.

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» выступила за легализацию легких наркотиков. Ксения Собчак сравнила их воздействие с алкоголем не в пользу последнего. Такая мера поможет решить вопрос с «наркотической эпидемией» в России.

Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью. И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве — это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, нет. — передает Lenta.ru слова Ксении Собчак.

Напомним, ранее стало известно, что действующий глава государства и кандидат в Президенты готовится представить основные тезисы своей предвыборной программы. Она будет затрагивать широкий спектр вопросов. Эксперты полагают, что в основу документа лягут инновации в социально-экономической сфере. СМИ также называют даты презентации. Предположительно, это произойдет в конце января на встрече с доверенными лицами, полный список которых был зарегистрирован Центризбиркомом вчера.

