Первым замруководителя администрации главы ДНР стал выходец из Челябинска

Указ о назначении Александра Костомарова накануне опубликован на сайте правительства республики

Выходец из Челябинска Александр Костомаров, до осени 2021 года — вице-губернатор Ульяновской области, назначен первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой народной республики. Соответствующий указ за подписью главы ДНР Дениса Пушилина накануне был опубликован на официальном портале правительства республики.



По данным из открытых источников, Александру Костомарову 45 лет, он родился в Челябинске. В 1998 году закончил Балашовское высшее военное авиационное училище по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». Пять лет работал в екатеринбургской компании «Внешсоюз-ПКФ», в 2003 году вернулся в Челябинск. Занимал разные должности в администрации родного города, потом сделал карьеру в региональном отделении «Единой России», дойдя до первого заместителя руководителя регисполкома. С 2010 года продолжил карьеру уже в федеральных структурах партии. С 2012 года четырежды занимал высокие посты в правительствах четырех регионов России: был руководителем администрации губернатора Архангельской области, в Подмосковье — зампредом правительства. В Липецкой и Ульяновской областях служил вице-губернатором. Судя по публикациям в региональных СМИ, в большинстве случаев Александр Костомаров курировал выборные кампании и занимался внутренней политикой субъектов федерации.

В октябре 2021 года, после успешных выборов губернатора Ульяновской области Алексея Русских, Костомаров без объяснения причин подал в отставку. О его функционале в администрации главы ДНР пока не сообщается.

Кроме Александра Костомарова Денис Пушилин сделал еще одно назначение: вице-премьером правительства ДНР стал Евгений Солнцев, до недавнего времени — помощник министра строительства и ЖКХ РФ, выходец из структур ОАО «РЖД».

