Первым заместителем спикера Заксобрания Челябинской области стал Денис Моисеев

Депутаты выбрали его единогласно

В Законодательном собрании Челябинской области сегодня, 21 декабря, в ходе заседания вернули должность первого заместителя. Им только что единогласно избран Денис Моисеев, передает корреспондент информагентства.

Итоговое в этом году заседание ЗСО после долгого перерыва проходит в обновленном зале заседаний. Здесь заменили программный комплекс. Он позволят подгрузить подготовленные материалы в электронном формате и провести электронное голосование.

С использованием системы и провели голосование по выбору первого заместителя председателя. Единогласно за кандидатуру Дениса Моисеева проголосовал 51 депутат.

Денис Моисеев был выдвинут «Единой Россией» на пост зампредседателя, его кандидатуру поддержал губернатор Алексей Текслер. Глава региона напомнил, что Моисеев организовал работу депутатского корпуса в Херсонской области. 17 декабря Денис Моисеев вошел в состав Госсовета партии.