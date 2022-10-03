Первым заместителем главы Трехгорного стал его соперник на выборах Олег Первухин

До последнего времени чиновник занимал должность замдиректора технологического института

В администрации ЗАТО Трехгорный новое назначение. Первым заместителем главы города назначен Олег Первухин, до сих пор — замдиректора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности. Информацию Первому областному информагентству подтвердили в приемной главы города.

Олег Первухин приступил к новым обязанностям 3 октября, постановление о его назначении подписано на прошлой неделе. Должность первого вице-мэра в Трехгорном оставалась вакантной с июля 2022 года, когда занимавший ее Данил Громенко выиграл конкурс на пост главы города и был единогласно утвержден депутатами местного собрания.



Напомним, прежний глава Трехгорного Евгений Сычев оставил должность в июне 2022 года и перешел на работу во ФГУП «Приборостроительный завод». В финал объявленного конкурса вышли как раз Данил Громенко и Олег Первухин. Таким образом, действующий мэр взял первым заместителем своего бывшего конкурента.

