Первым вице-мэром Копейска назначен Николай Сазонов

Ранее он работал заместителем министра культуры Челябинской области

10 января на первом в 2022 году аппаратном совещании глава Копейска Андрей Фалейчик представил подчиненным нового первого заместителя. Как сообщает пресс-служба копейской администрации, им стал Николай Сазонов, ранее — замминистра культуры Челябинской области.



Напомним, Николай Сазонов в региональном министерстве культуры курировал реализацию нацпроектов, в том числе ремонт и строительство домов культуры в районах области. О его уходе из Минкульта стало известно в начале ноября 2021 года, Сазонов сам написал заявление об увольнении.

Вопросы, которыми Николай Вячеславович будет заниматься на новом посту, пока неизвестны.