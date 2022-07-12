Перестановки в команде Текслера — это ответ на стоящие перед регионом новые вызовы

Последние кадровые решения губернатора Челябинской области призваны усилить контроль над экономическим и промышленным блоком правительства, считают эксперты

Зачем в правительстве Челябинской области двенадцатый вице-губернатор, почему прежние заместители Алексея Текслера поменялись полномочиями и причем тут спецоперация на Украине: челябинские политологи проанализировали смысл перестановок в руководстве правительства региона.



Вечером 12 июля пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщила о серьезной реформе в ближнем круге главы региона: в правительстве появился двенадцатый вице-губернатор, а полномочия пяти заместителей перераспределены. Напомним, назначен вице-губернатором — куратором областного Минэкономразвития начальник экспертно-аналитического управления правительства Иван Куцевляк. Сергей Сушков, прежде занимавшийся министерством сельского хозяйства, стал еще и «территориальным» вице-губернатором, отвечающим за развитие южной части Челябинской области, его предшественник Алексей Фартыгин отныне будет отвечать за взаимодействие с управлением юстиции, министерством общественной безопасности и силовыми структурами. Куратору цифрового развития области Александру Козлову теперь надо заботиться еще и о министерстве экологии. Александр Богашов, до сих пор — вице-губернатор и министр имущества — с поста руководителя министерства уходит, зато теперь в его зоне ответственности кроме Минимущества и Главное управление лесами.

Челябинские политологи уверены, что основный смысл перестановок — трансформация команды губернатора Челябинской области под новые задачи, которых в последние месяцы появилось множество.

«Новые реалии — новая конфигурация. За 4,5 месяца, прошедших с начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций, Алексей Текслер оценил работу регионального правительства в изменившихся условиях и перераспределил полномочия между отдельными членами команды. Ключевая причина принятых решений — резко возросшее количество важнейших и требующих оперативного решения задач. Курирование одним руководителем большого количества разных направлений становится менее эффективным. Отсюда повышение до статуса вице-губернатора Ивана Куцевляка, который вплотную займется Минэкономики и позволит сосредоточиться на Минпроме вице-губернатору Егору Ковальчуку», — рассуждает политолог Александр Мельников.

С Мельниковым согласен его коллега, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.

«В условиях санкционной войны против России, связанных с ней социальных, экономических и логистических сложностей, к руководству региона предъявляются новые требования. Новые задачи вынуждают совершенствовать управленческую структуру, приспособлять ее к новым сложностям и задачам. Челябинская область — один из лидеров по оперативности и смысловой наполненности антикризисных мер. Соответственно, и необходимость кадровой реорганизации осознали здесь раньше. Она целиком и полностью продиктована необходимостью более полно использовать компетенции команды губернатора и усилить ключевые, подвергшиеся атаке отрасли экономики», — рассказал Первому областному информагентству Лавров.

Смысл отдельных перестановок также достаточно легко читается экспертами. Так, Алексей Фартыгин, назначенный вице-губернатором — куратором юга области в конце 2021 года, по версии Александра Мельникова, проходил последние полгода некие «тестовые работы», испытательный срок. Между тем Фартыгин — кандидат юридических наук, профессиональный юрист, известный на Южном Урале прежде всего в этом качестве. Логично, что именно он возьмет на себя общение с ГУ юстиции и правоохранительными структурами.

«Другой яркий пример — Сергей Сушков как куратор южных муниципалитетов. Это районы сельскохозяйственные, а он в этом деле признанный специалист (Сергей Сушков занимал пост министра сельского хозяйства региона — прим. редакции)», — добавляет Андрей Лавров.

Переход регионального министерства экологии под руку «цифрового» вице-губернатора Александра Козлова также логичен: один из главных инструментов улучшения экологической обстановки в Челябинской области — постоянный контроль десятков разных параметров в атмосфере, воде и так далее. А это возможно только при массовом использовании высоких технологий, напоминают эксперты. Недаром одно из главных достижений в этой сфере за последние годы — открытие регионального центра экологического мониторинга, работающего с десятками принадлежащих разным ведомствам аналитических станций контроля воздуха.

«Разумеется, нынешние перестановки — только вершина айсберга и старт общих процессов оптимизации системы управления региона. Не думаю также, что большое число заместителей губернатора — это нечто из ряда вон выходящее. В других регионах в помощь первому лицу есть еще и председатели областных правительств со своими замами, в Челябинской области такой региональный премьер отсутствует. Изменятся, сократятся задачи — и можно будет ожидать и сокращения числа вице-губернаторов», — резюмирует Андрей Лавров.