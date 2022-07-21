Переданные Челябинской областью в ДНР аппараты ИВЛ стали темой украинского фейка

Советник бывшего мэра Мариуполя заявил, что в больнице Ясиноватой установлено оборудование, захваченное в Мариуполе

Гуманитарная помощь, на днях доставленная из Челябинской области в Донецкую Народную Республику, стала предметом информационной провокации со стороны украинских властей. Советник экс-главы Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях заявил, что аппараты ИВЛ, установленные в больнице Ясиноватой, — это медоборудование, вывезенное из приморского города. Хотя на самом деле в Ясиноватую привезли оборудование, приобретенное властями Челябинской области.



«Нашлась дежурная партия оборудования, украденного в Мариуполе. Напомню, в начале оккупации россияне вывезли наши новые аппараты ИВЛ в Россию (как и другое оборудование). И вот оно вернулось на Украину. Правда, снова в оккупацию. Снова не в Мариуполь, в Ясиноватую», — заявил в своем тг-канале советник сбежавшего в начале боев за город главы Мариуполя Петр Андрющенко (оригинал поста — на украинском языке).

Ложь украинского чиновника раскрыл российский ресурс «Война с фейками». Как следует из информации, размещенной на сайте администрации Мариуполя, в 2020 году в местную больницу были поставлены MONNAL T60, имеющие характерный большой экран, белый цвет, одну рукоятку для переноски. В Ясиноватую же, по информации Минздрава Челябинской области, с Южного Урала привезли пять аппаратов Mechanical Ventilator АСМ812А, оранжевых и с двумя рукоятками. Уже по этим внешним признакам легко отличить оборудование от разных производителей, однако Андрющенко это не смутило.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику заключил соглашения с администрациями Ясиноватой и Волновахского района. В рамках помощи Донбассу из Челябинской области здравоохранительная сфера республики получила 40 аппаратов ИВЛ и другое медицинское оборудование. Пять приборов достались больнице Ясиноватой.