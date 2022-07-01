Партийцы Челябинской области определились с кандидатами в депутаты ЗСО

Однако официально выдвинулись на выборы пока только два человека

В Челябинской области прошли конференции региональных отделений партий, посвященные предстоящим осенью выборам. Большинство политических объединений уже определились, кого именно будут выдвигать на довыборы депутата Законодательного собрания по Троицкому одномандатному округу. Однако официально выдвинулись пока только двое, сообщили Первому областному информагентству в окружной избирательной комиссии.



По данным ОИК, официально выдвинутыми на 1 июля считаются член партии «Яблоко» Сергей Шичков и самовыдвиженец. Между тем в областном избиркоме согласованы будущие кандидаты в ЗСО от других партий. От «Единой России», напомним, на довыборы пойдет ректор аграрного университета Светлана Черепухина. КПРФ намерена выдвинуть Алексея Холкина, ЛДПР — Алексея Самохвалова, «Справедливая Россия — За Правду» — Сергея Низамутдинова. Партия пенсионеров будет представлена Алексеем Фроловым, от «Новых людей» пойдет Лев Живайкин.

Самовыдвиженцу и члену «Яблока», как партии, не представленной в парламенте, придется для регистрации собрать в свою поддержку примерно по три тысячи подписей избирателей.

По данным областного избиркома, в сентябре 2022 года, в Единый день голосования, в Челябинской области кроме довыборов в ЗСО пройдет еще 14 основных выборных кампаний и 56 дополнительных выборов.