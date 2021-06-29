Партия пенсионеров отправила на выборы в Госдуму четверых челябинских врачей

На сентябрьские выборы «пенсионеры» пойдут единым списком от Челябинской, Курганской и Оренбургской областей

29 июня в Москве прошел федеральный съезд «Российской партии пенсионеров за справедливость». Челябинская область на выборах в Госдуму будет представлена пятью кандидатами-одномандатниками, причем все они вошли в региональный партсписок, сообщил Первому областному информагентству лидер РППС в Челябинской области Степан Фирстов.



Напомним, Партия пенсионеров на Южном Урале с начала своей деятельности позиционируется как сообщество пошедших в политику врачей. Эта позиция не изменилась и в преддверии выборов в Госдуму: по словам депутата ЗСО, врача-травматолога Степана Фирстова, он выступает одномандатником по Златоустовскому избирательному округу. В Челябинском округе выдвинут депутат ЗСО, сердечно-сосудистый хирург Владимир Владимирский, в Металлургическом — депутат Ленинского райсовета Челябинска, стоматолог Максим Смагин, в Коркинском — завотделом территориального центра медицины катастроф, нейрохирург Игорь Росляков. Лишь Магнитогорский округ представлен общественником Александром Ишимовым. Эти же пять кандидатов вошли в региональный партийный список.

При формировании региональных списков в РППС объединили Челябинскую, Курганскую и Оренбургскую области, создав группу из десяти человек.