Партия «Новые люди» выдвинет в депутаты блогера Татьяну Марараш

Челябинка занимается вопросами материнства и детства

Партия «Новые люди» планирует обучить региональных активистов и сделать их кандидатами. В эти дни в Москве собрались более 40 человек со всей России. Они уже ведут общественную работу на местах, а теперь их ждут тренинги с лучшими медиаменеджерами и политтехнологами. В число будущих кандидатов вошла и популярный блогер, занимающийся вопросами материнства и детства, Татьяна Марараш из Челябинска.

«Я ежедневно общаюсь с людьми, обсуждаю самые разные вопросы: от очередей в детских садах до экологии. Чтобы решить эти проблемы, необходимо обладать соответствующими полномочиями. Мне понравилась позиция партии „Новые люди“, которая собирает тех, кто искренне хочет сделать жизнь лучше в городах и в стране в целом. Сейчас власть оторвана от людей, а временами и от реальности. Это необходимо изменить»,— подчеркивает лидер общественного мнения из Челябинска Татьяна Марараш.

Политологи указывают на новизну стратегии «Новых людей» — опора на региональных активистов может укрепить позиции партии.

«„Новые люди“ делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда „Новые люди“ взяли в среднем 7—8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что „Новые люди“ становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон»,— считает политолог Валентин Бианки.

Кандидатами от партии становятся в первую очередь те, кто уже проявил себя в регионе.

«Нас будут представлять свободные люди, которые хотят реальных перемен в стране. С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну»,— подчеркивает заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

До старта кампании в Госдуму остался месяц, и «Новые люди» уже представляют своих кандидатов. Так, кандидатом от партии станет народный мэр Сардана Авксентьева и бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.