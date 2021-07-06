Партия «Новые люди» назвала кандидатов в Госдуму от Челябинской области

В список вошли семь человек

4 июля на внеочередном съезде партия «Новые люди» утвердила список кандидатов для участия в выборах в Госдуму от Челябинской области. В список вошли семь человек. Подробнее сообщили накануне, 5 июля, в пресс-службе регионального отделения партии.

Состав региональной группы следующий: Максим Гулин, Денис Лезин, Игорь Важенин, Анна Скрозникова, Татьяна Марараш, Юлия Григорьева и Егор Тюкульмин.

По Челябинскому одномандатному избирательному округу выдвинется Максим Гулин, по Металлургическому — Анна Скрозникова, по Коркинскому — Игорь Важенин, по Магнитогорскому — Олег Ведерников, по Златоустовскому — Денис Лезин.

Напомним, выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.