«Мечел» на 15 000 тонн в год снизит совокупный объем выбросов в воздух Челябинска

Алексей Текслер и гендиректор предприятия Олег Коржов подписали дополнительное соглашение

Губернатор Челябинской области встретился с генеральным директором одного из самых крупных промышленных предприятий региона (ПАО «Мечел»). Алексей Текслер и Олег Коржов обсудили дальнейшее взаимодействие в области улучшения экономической ситуации в регионе, а также подписали важный документ. Двустороннее соглашение включает новые обязательства, взятые ПАО «Мечел». Они должны максимально снизить загрязнение атмосферного воздуха в Челябинске. Также компания сократит сроки выполнения некоторых пунктов четырехстороннего экологического соглашения от 2019 года. Так, к 2024 году предприятия «Мечела» в Челябинске снизят совокупный объем выбросов примерно на 15 тысяч тонн в год.

«Компания сокращает сроки выполнения мероприятия, предусмотренного четырехсторонним соглашением, речь идет об установке газоочистки доменной печи № 4. А также обязуется провести капитальный ремонт доменной печи № 5. Это поможет решить проблему рыжего дыма. В новом соглашении — пять мероприятий с объемом инвестиций более 3 миллиардов рублей. Ранее было подписано соглашение с „Мечелом“ по воде, сегодня — по воздуху. Мы будем на постоянной основе контролировать ход выполнения этих мероприятий, и уверен, что компания с этим справится», — подчеркнул Алексей Текслер.

Новый комплекс мер по снижению экологической нагрузки рассчитан к исполнению до 2026 года.

«Мы с пониманием отнеслись к предложению главы Челябинской области о пересмотре сроков реализации экологической программы и совместно разработали обновленный план мероприятий, реализация которого позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 433 тонны в год. Что важно, из них около 330 тонн — это вещества 1, 2 и 3 классов опасности. Всего объем выбросов загрязняющих веществ по итогам исполнения данного соглашения, а также подписанного в 2019 году четырехстороннего соглашения будет уменьшен более, чем на 15 тысяч тонн в год», — сообщил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

На сегодня «Мечел» остается главным источником загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске. Доля выбросов насчитывает 58% от всех предприятий областного центра. В рамках экологических соглашений по снижению выбросов в атмосферу предприятий «Мечела» в Челябинске планируется к реализации до 2026 года 16 мероприятий с общим объемом финансирования около 13 миллиардов рублей.