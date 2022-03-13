Отряды Луганской народной милиции вышли на окраины Северодонецка

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине

В субботу, 12 марта, на брифинге министерства обороны РФ сообщили последние новости о ходе проведения спецоперации на Украине. Как рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Новоандреевка и поселком Кириловка, а также вышли на рубеж населенных пунктов Новомайорское, Павловка, Никольское, Владимировка и Благодатное.



В то же время передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк. Войска Луганской республики взяли под контроль Молодёжное и Возгорье.

За день нанесли удар по 79 военным объектам Украины: это 54 места скопления боевой техники, четыре пункта управления, шесть складов боеприпасов, два зенитных ракетных комплекса, три реактивные системы залпового огня, одна станция РЭБ.

Российские ВКС сбили один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотника «Байрактар ТБ-2».Всего за время операции уничтожено 3593 объекта военной инфраструктуры Украины, в числе которых 1159 танков и 973 военных автомобилей.