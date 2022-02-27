Отец Игорь Шестаков: Мы должны молиться за прекращение кровопролития

Один из самых известных священников Южного Урала — о ситуации на Украине

Начиная с утра 24 февраля, когда президент РФ отдал приказ о специальной военной операции на Украине, сообщество Рунета разделилось на две группы — тех, кто горячо поддерживает боевые действия и тех, кто против. Объединиться их призывает секретарь Челябинской епархии Русской православной церкви Игорь Шестаков.



— Надо сказать, что я второй день не пишу в своих аккаунтах. Слова бессмысленны: все, что ни скажешь, можно извратить. Если ты напишешь, что ты душой с российской армией — тут же начнется вой, что ты поддерживаешь агрессора. Если скажешь, что за мир во всем мире — понятно что. Каждое слово сейчас имеет цену золота. Именно слово, а не накопленные за рубежом капиталы.

Я хотел бы сказать, что самым важным сейчас является услышать призыв святейшего патриарха о горячей молитве за скорейшее восстановление мира. Я не эксперт и не тонкий знаток военного дела, политики или дипломатии. Я рассуждаю, как священнослужитель и гражданин России. Я вижу дикую волну русофобии, оголтелую кампанию, направленную против того, что происходит — и совершенно неверную оценку действий российской армии. Я уверен, что люди, кричащие «Войне нет!», не имеют, скорее всего, представления, что такое настоящая война и какими методами она ведется. Но если они посмотрят на пример Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии, то они увидят, как ведется война против народа. Не государства — народа!

Я тоже не вижу всей полноты картины, но то, что сегодня поднимается волна по разделению нашего общества на своих и чужих, меня тревожит как священнослужителя и гражданина Российской Федерации. Надо уже усвоить исторический урок, свидетельствующий, что общество, разделяющееся в оценке действий государства, не поддерживающее свою армию — такое общество мало жизнеспособно и странно выглядит со стороны. Я призываю ломающих копья в соцсетях объединиться. Мой призыв могут принять с иронией и сарказмом. Мы должны молиться за скорейшее наступление мира. За сохранение внутреннего гражданского единства, Надо набраться терпения и добросердечия.