Окружные избиркомы Челябинской области продолжают прием документов от выдвинутых политическими партиями одномандатников. 16 июля документы для участия в выборах в Госдуму подали Антон Рыжий, выдвинутый партией «Единая Россия», и Сергей Смышляев от партии «Родина», сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.
Антон Рыжий, главный врач челябинской детской поликлиники № 8, выдвигается в Госдуму по Коркинскому избирательному округу. Сергей Смышляев подал документы на выдвижение по Челябинскому одномандатному избирательному округу № 189. По информации Челябинского облизбиркома, 16 июля состоится конференция, на которой обсудят вопросы регистрации уполномоченного представителя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».