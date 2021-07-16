От Коркинского округа на выборы в Госдуму выдвинулся главврач детской поликлиники Антон Рыжий

Окружные избиркомы продолжают принимать документы от одномандатников

Окружные избиркомы Челябинской области продолжают прием документов от выдвинутых политическими партиями одномандатников. 16 июля документы для участия в выборах в Госдуму подали Антон Рыжий, выдвинутый партией «Единая Россия», и Сергей Смышляев от партии «Родина», сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Антон Рыжий, главный врач челябинской детской поликлиники № 8, выдвигается в Госдуму по Коркинскому избирательному округу. Сергей Смышляев подал документы на выдвижение по Челябинскому одномандатному избирательному округу № 189. По информации Челябинского облизбиркома, 16 июля состоится конференция, на которой обсудят вопросы регистрации уполномоченного представителя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».