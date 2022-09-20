Освобожденные территории будут проводить референдумы по вхождению в состав России

О намерении сообщили в Херсоне и ЛНР, также о голосовании говорят в Запорожье

Освобожденные территории объявляют о проведении референдумов по вхождению в состав России. Пока о намерении сообщили в Херсонской области, ДНР и ЛНР. В Запорожье общественники обращаются по аналогичному вопросу к главе региона. Об этом сообщает федеральное издание РИА Новости.



Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о решении региона провести референдум по вхождению в состав России. Голосование планируют провести с 23 по 27 сентября.



«Уверен, что наше обращение после того, как пройдет референдум и объявят результаты, будет тем документом, который предопределит будущее Херсонской области. Мы взяли курс на воссоединение с Россией, мы с него уже не свернем», — заявил Сальдо.

Владимир Сальдо отметил, что после референдума он обратится к Владимиру Путину, чтобы как можно скорее юридически утвердить итоги волеизъявления.



Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума о вхождении в состав России на правах субъекта Федерации. Луганские издания пишут, что находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме.



Голосование состоится с 23 по 27 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на первого замспикера парламента республики.

В ДНР законопроект о проведении референдума внес глава республики Денис Пушилин. Он попросил депутатов его поддержать. Даты голосования должны назначить, как и в ЛНР, с 23 по 27 сентября.

В Запорожской области общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе региона Евгению Балицкому с просьбой провести народное голосование.



«Организовать референдум о вхождении Запорожской области в состав России нужно незамедлительно», — говорится в обращении общественного съезда к главе региона.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что, если в ходе прямого волеизъявления жители региона выскажутся, что хотят быть в составе России, их в этом поддержат.

