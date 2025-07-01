Акционерное общество «Обл-ТВ» публикует расценки на оказание услуг по размещению агитационных материалов кандидатам/избирательным объединениям на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва.

Расценки доступны по ссылке.