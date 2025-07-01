Акционерное общество «Обл-ТВ» публикует расценки по размещению агитационных материалов кандидатам/избирательным объединениям на выборах депутатов Собрания депутатов Миасского городского округа седьмого созыва 12—14 сентября 2025 года.

Расценки доступны по ссылке.