Определен окончательный состав кандидатов на пост президента России

Сегодня ЦИК России отказала в регистрации четверым претендентам

За пост президента России в марте 2024 года будут бороться четыре кандидата. Еще семеро претендентов по разным причинам сошли с дистанции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в четверг, 8 февраля, ЦИК России отказала в регистрации четырем кандидатам: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

«Во всех случаях основанием для отказа в регистрации стало недостаточное количество достоверных подписей и/или выявление 5% и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата», — пояснили в избирательной комиссии.

Напомним, выдвиженцам партий Малинковичу («Коммунисты России») и Надеждину (ГРАНИ) нужно было набрать по 100 тысяч подписей. По итогам у обоих было выявлено порядка 15% брака. Самовыдвиженцы Баташев и Русских должны были представить по 300 тысяч автографов, но не сумели набрать достаточное количество человек, которые бы их поддержали: первый представил 313 подписей, вторая — 476. Плюс оба самовыдвиженца не представили в ЦИК ряд других необходимых документов.

Также ранее сняли свои кандидатуры на выборах президента Андрей Богданов (РПСС) и Сергей Бабурин (РОС), представительница Демократической партии России Ирина Свиридова признана утратившей статус кандидата в связи с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации.

Таким образом, на сегодняшний день на выборах зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение).

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что более 50 тысяч южноуральцев изъявили желание выбрать главу государства электронно.