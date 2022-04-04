Ополчение ДНР уничтожило роту украинских десантников

А российские летчики продолжают добивать авиацию ВСУ

Группировка Донецкой народной республики продолжает наступление на боевые порядки 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил, сообщил на традиционном брифинге о ходе спецоперации пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. Российские войска продолжают точечными ударами уничтожать авиацию, склады и другую военную инфраструктуру украинской армии.



По словам Игоря Конашенков, донецкая народная милиция вечером 3 апреля захватила укрепленный район ВСУ и заняла населенный пункт Новобахмутовка. Уничтожено до роты из личного состава 25-й бригады ВДВ Украины. Луганские ополченцы, в свою очередь, продвинулись на 2 километра и блокировали с востока и юга населенный пункт Новотошковское.

Бойцы ЛДНР действуют при огневой поддержке Российской армии. Параллельно ВС РФ продолжают нанесение точечных ударов ракетами и авиацией по выявленным военным объектам Украины. Так, в ночь на 4 апреля в районе Лисичанска авиаударом был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расположенные рядом склады с боеприпасами, оружием и техникой. Вечером 3 апреля был обстрелян аэродром Баловное в пригороде Николаева, уничтожены три украинских вертолета.

Оперативно-тактическая авиация ВКС атаковала ночью 14 военных объектов Украины. Уничтожены два пункта управления, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» в районах Красногорска и Верхнеторецкого, артиллерийская батарея, два склада РАВ и три — горючего, 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Противовоздушная оборона Российской армии сбила в воздухе шесть беспилотников противника, проводивших разведку вблизи Николаева, Херсона, Кураховки, Индустриального, Великой Новоселки.