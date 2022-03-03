Оперативники ФСБ занялись бывшим депутатом ЗСО Вячеславом Ершовым

Сам экс-парламентарий недоступен для комментариев

Сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении бывшего председателя Курчатовского районного совета и бывшего же депутата ЗСО Вячеслава Ершова. С самим экс-спикером Первому областному информагентству связаться не удалось.



В пресс-службе регионального УФСБ воздерживаются от комментариев по ситуации с Ершовым: там лишь подтвердили проведение неких оперативно-розыскных мероприятий. Телефон Вячеслава Ершова не отвечает.

Как сообщало ИА «Первое областное», в 2021 году Вячеслав Ершов добровольно сложил полномочия депутата ЗСО. В феврале 2022 года на отчетно-выборной конференции Курчатовского райотделения «Единой России» его на посту секретаря местной ячейки ЕР сменил глава района Сергей Антипов. Таким образом на сегодня у Ершова осталась лишь одна должность члена местного исполкома партии.