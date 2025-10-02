Олег Цепкин избран сенатором РФ от Челябинской области

В областной столице проходит первое заседание Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва. Полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания Челябинской области наделен Олег Цепкин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

56 депутатов Заксобрания поддержали его кандидатуру. Олег Цепкин отметил, что Челябинская область является экономически развитой и все инициативы от региона рассматриваются на федеральном уровне. Избранный сенатор готов и дальше помогать и поддерживать Южный Урал в Совете Федерации.

Его полномочия как депутата областного парламента досрочно прекращены. Председателем Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва избрали Олега Гербера.