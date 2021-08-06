Олег Колесников зарегистрировался на выборы депутатов Госдумы по Златоустовскому округу

Всего на Южном Урале зарегистрированы 38 кандидатов

В Челябинской области продолжается регистрация кандидатов на выборы депутатов Госдумы. На сегодняшний день из 50 заявленных по региону, 38 прошли регистрацию в окружной избирательной комиссии. В пятницу, 6 августа, регистрацию прошли четыре партийных кандидата. Среди них трое — по Златоустовскому одномандатному округу, сообщает пресс-служба ОИК Челябинской области.

По Челябинскому одномандатному округу избирком зарегистрировал Елену Вахтину, представителя партии «Коммунисты России». А в Златоустовском округе регистрацию прошли Сергей Гаврюшкин от партии «Родина», представитель «коммунистов России» Михаил Сметанин и «единоросс» Олег Колесников, действующий депутат Госдумы.

О своих намерениях сохранить мандат в округе предприниматель Колесников рассказал еще в день подачи заявления 12 июля.

«По-прежнему уверен в том, что работа в округе — главный приоритет каждого депутата. Это даёт возможность решать те проблемы, с которыми жители сталкиваются каждый день. Только работая в округе можно увидеть пути его дальнейшего развития и приложить усилия к тому, чтобы планы стали реальностью», — написал Олег Колесников в своем Инстаграме.

Между тем планы политика распространяются за пределы округа. Так, в Челябинске компания Олега Колесникова намерена инвестировать средства на строительство аквапарка и целой рекреационной зоны с торговыми улицами, всесезонными развлечениями для семьи и фудкортами. Модное место отдыха должно появиться на участке между улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и Академика Макеева.