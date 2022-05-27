Около 6 тыс. переехавших за границу жителей Южного Урала вернутся на родину

В регионе ожидают роста числа репатриантов

С начала 2022 года 5880 человек подали документы на участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников в Челябинскую область, сообщил сегодня, 27 мая, глава региона Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики.

Губернатор напомнил, что в 2021 году в Челябинскую область переехали почти 6,5 тыс. соотечественников, из них 70% — это люди трудоспособного возраста. Как отметил Алексей Текслер, в 2022 году ожидается рост числа соотечественников, которые желают переехать к нам в регион.

«Мы в целом заняли второе место в стране по привлечению соотечественников, а в этом году, вы знаете, я поставил задачу, чтобы мы первое место заняли. Будем продолжать в этом направлении работать», — подчеркнул глава региона.

Также на Совете обсуждалась новая областная госпрограмма по реализации национальной политики. По ней впервые социально ориентированные НКО региона получат субсидии на информационное сопровождение работы по реализации нацполитики. Также субсидии направят местным администрациям на реализацию муниципальных программ по национальной политике. По словам губернатора, во многих территориях на это направление просто не хватает средств, теперь у них появились дополнительные ресурсы за счет областного бюджета.