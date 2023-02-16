Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин уволен с государственной гражданской службы. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера размещено на официальном портале правовой информации.
Как следует из текста постановления, служебный контракт с Белавкиным считается расторгнутым с 15 февраля 2023 года по его собственной инициативе. Между тем сам уже бывший замминистра своих обязанностей в последнее время не исполнял: он был задержан сотрудниками правоохранительных органов еще в 2021 году.
Как сообщало Первое областное информагентство, в настоящее время Белавкин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, по версии следствия, преступление было совершено в течение 2020-го — начале 2021 года. Накануне, 15 февраля, гособвинитель в ходе судебного процесса по уголовному делу экс-чиновника запросил для него наказание — 14,5 года строгого режима и крупный штраф.
Как следует из текста постановления, служебный контракт с Белавкиным считается расторгнутым с 15 февраля 2023 года по его собственной инициативе. Между тем сам уже бывший замминистра своих обязанностей в последнее время не исполнял: он был задержан сотрудниками правоохранительных органов еще в 2021 году.
Как сообщало Первое областное информагентство, в настоящее время Белавкин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, по версии следствия, преступление было совершено в течение 2020-го — начале 2021 года. Накануне, 15 февраля, гособвинитель в ходе судебного процесса по уголовному делу экс-чиновника запросил для него наказание — 14,5 года строгого режима и крупный штраф.