Обвиняемый во взятке первый зам главы Саткинского района покинул свой пост

Его экс-руководитель утверждает, что отставка Павла Баранова не связана с уголовным делом

Первый заместитель главы Саткинского района Павел Баранов уволился по собственному желанию. Информацию об отставке Первому областному информагентству подтвердил глава муниципалитета Александр Глазков.



«Преемник Баранову пока не подобран, согласование кандидатур пройдет в течение недели. Сам Павел о планах не сообщал. Но он действительно устал, думаю, в течение февраля будет отдыхать», — сообщил Александр Глазков.

Напомним, в ноябре 2021 года Павел Баранов стал обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, экс-вице-мэр Челябинска Олег Извеков в 2019 году, работая еще в челябинском филиале ПАО «Ростелеком», передал Баранову 100 тысяч рублей за общее покровительство при реализации в Сатке проекта «Умный город». Сам Извеков в июне 2022 года был приговорен к крупному штрафу за получение взятки в рамках другого уголовного дела. В отношении уже бывшего саткинского первого замглавы района приговор пока не озвучен, судебный процесс идет. Поскольку Баранов дал признательные показания, избранная ему мера пресечения не связана с ограничением свободы, он до сих пор продолжал работать в администрации района.

Тем не менее, Александр Глазков заверил корреспондента Первого областного информагентства, что отставка Павла Баранова не связана с уголовным делом и судом.