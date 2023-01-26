Первый заместитель главы Саткинского района Павел Баранов уволился по собственному желанию. Информацию об отставке Первому областному информагентству подтвердил глава муниципалитета Александр Глазков.
«Преемник Баранову пока не подобран, согласование кандидатур пройдет в течение недели. Сам Павел о планах не сообщал. Но он действительно устал, думаю, в течение февраля будет отдыхать», — сообщил Александр Глазков.
Напомним, в ноябре 2021 года Павел Баранов стал обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, экс-вице-мэр Челябинска Олег Извеков в 2019 году, работая еще в челябинском филиале ПАО «Ростелеком», передал Баранову 100 тысяч рублей за общее покровительство при реализации в Сатке проекта «Умный город». Сам Извеков в июне 2022 года был приговорен к крупному штрафу за получение взятки в рамках другого уголовного дела. В отношении уже бывшего саткинского первого замглавы района приговор пока не озвучен, судебный процесс идет. Поскольку Баранов дал признательные показания, избранная ему мера пресечения не связана с ограничением свободы, он до сих пор продолжал работать в администрации района.
Тем не менее, Александр Глазков заверил корреспондента Первого областного информагентства, что отставка Павла Баранова не связана с уголовным делом и судом.