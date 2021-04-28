Обвиняемый вице-мэр Троицка уволился по требованию следствия

Вадим Герман написал заявление об уходе в первый же рабочий день

В администрации Троицка кадровая потеря: с 26 апреля из списков сотрудников вычеркнут заместитель главы по ЖКХ Вадим Герман, обвиняемый Следственным комитетом в превышении полномочий. Вице-мэр написал заявление об увольнении 26 апреля, едва выйдя из трехдневного отпуска, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации.



«Вадим Герман уволился 26 апреля, без отработки. Его обязанности продолжит исполнять начальник управления ЖКХ Андрей Могильников», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, вице-мэр Вадим Герман был задержан в декабре 2020 года, в настоящее время он обвиняется в превышении должностных полномочий: по версии следствия, Герман инициировал изъятие из собственности местной теплоснабжающей компании тепловых пунктов и передаче их в пользование другой организации. По этому же делу проходит и глава Троицка Александр Виноградов, он в настоящее время находится под домашним арестом. Показания на него дал как раз заместитель.

Добавим, и. о. вице-мэра по ЖКХ Троицка Андрей Могильников также стал 20 апреля подозреваемым в превышении полномочий, но по другому делу. Однако Могильникова до сих пор не задерживали, он продолжает работать.

Как сообщало ИА «Первое областное», Герман вышел с домашнего ареста на прошлой неделе и сразу взял отпуск на три дня. По окончании отпуска он сразу подал в отставку. В Троицком собрании депутатов связывают этот шаг с предписанием СК РФ: еще в марте следователи требовали от представительного органа лишить полномочий и главу Виноградова, и заместителя Германа. Депутаты отказались удовлетворять требование следствия до вынесения приговора суда.