В Челябинской области общественные наблюдатели проходят серьезное обучение перед выборами

Эксперты рассказали, к чему должны быть готовы присутствующие на избирательных участках

Готовность к осенней избирательной кампании в Челябинской области обсудили в понедельник, 7 июня, в ходе пресс-конференции с участием члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода. Прозвучали ответы на вопросы, касающиеся работы избирательных участков и независимых наблюдателей.

Участие в конференции также приняли председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко и руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев. На вопрос о подготовке независимых общественных наблюдателей к работе на выборах ответил член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков.

По его словам, обучение проходит постоянно и планируется в будущем. Предполагается, что общественники будут мотивировать жителей региона подключаться к наблюдательской деятельности. Суть программы — научить наблюдателя не просто замечать возможные нарушения, а также применять все компетенции, проводить правовую оценку. Необходимо оценить свои возможности, понять, как можно нивелировать ту или иную проблему, снять ее, пресечь или же принять какие-то меры реагирования.

Кроме того, подробно освещаются особенности правового статуса других участников избирательной кампании: представителей СМИ, правоохранительных органов и других. Используют не только лекционный формат, но и практический — моделируют реальные ситуации, разбирают сложности, с которыми может столкнуться наблюдатель на избирательном участке. Не исключают появление провокаторов, учат правильно реагировать, максимально приближая обучение к реальной жизни.

Отдельным обучающим блоком выделена тема информационной безопасности и борьбы с фейками. Наблюдателей учат активно пользоваться различными информационными ресурсами и соцсетями. После завершения обучения предусмотрен так называемый экзамен.

«Наблюдатель проходит тестирование, оно не только связано с тем, чтобы отметить в тесте галочками вопросы законодательного регулирования, там есть и открытые вопросы, связанные с тем, как на практике в той или иной ситуации действовать. Тесты — это не просто некий контрольный срез, это тоже возможность подготовиться и для себя уяснить, насколько они освоили программу», — пояснил член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков.

Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод добавил, что советует региону больше внимания уделять ознакомлению жителей с персональным составом корпуса наблюдателей. Рассказывать, кто они, чем занимаются, делиться опытом работы на выборах в прошлые годы. При этом сделать это он предложил самим независимым наблюдателям.

Напомним, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод три дня провел в Челябинской области. В минувшее воскресенье, 6 июня, в регионе на 18 избирательных участках состоялись муниципальные выборы. Александр Брод объехал несколько УИКов, чтобы лично убедиться в уровне организации голосования и работы общественных наблюдателей. Серьезных проблем и нарушений не зафиксировали. Было лишь несколько организационных вопросов.