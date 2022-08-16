Общественники Челябинской области и Донбасса заключили соглашения о сотрудничестве

Документ подписали руководители республиканских и региональной Общественных палат

Челябинские и донбасские активисты договорились вместе развивать гражданское общество. В минувшие выходные на проектном семинаре Общественной палаты РФ в Подмосковье соглашения заключили председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко, руководители ОП ЛНР Алексей Карякин и ОП ДНР Александр Кофман, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной палаты.



«У Общественных палат цели и задачи едины — развитие и укрепление гражданского общества, а подписанные соглашения помогут эффективнее добиваться этих целей благодаря более тесному сотрудничеству и обмену опытом», — подчеркнул Николай Дейнеко.

Как следует из сообщения ОП Южного Урала, стороны планируют расширять и укреплять общественные связи, обмениваться опытом, а также содействовать дальнейшему укреплению дружеских отношений между жителями ЛНР, ДНР и Челябинской области. Соглашения будут способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества, приверженности принципам мира, демократии, гражданского согласия, защиты прав человека, социальных и экономических свобод.

Алексей Карякин в ответной речи поблагодарил российскую сторону за протянутую руку помощи.

«У нас есть понимание, что Донбасс в целом для России необходим не только как ресурсный регион, а и как образец истинного человеческого взаимодействия. Россия не дает в трудную минуту усомниться в правильности выбранного шага», — заметил Карякин.

В проектном семинаре Общественной палаты РФ 12—14 августа приняли участие представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, в рамках оказания шефской помощи городам ДНР Волновахе и Ясиноватой губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил соглашения с донбасскими главами.