Референдумы по вопросу вхождения в состав России на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей шли с 23 по 27 сентября. По информации РИА «Новости», на текущий момент за присоединение к Российской федерации проголосовали так:

• в Запорожской области  98,19% (данные с 18% голосов);

• в ДНР  97,91% (данные с 14% голосов);

• в ЛНР  97,82% (данные с 13% голосов);

• в Херсонской области  96,97% (данные с 14% голосов).

После подведения итогов референдума четыре региона России подадут обращение к Российской Федерации о принятии в состав государства. Рассмотреть и ратифицировать его Госдума и Совет Федерации смогут в четверг. После этого президент России и представители голосовавших регионов должны будут подписать соответствующие договора. Завершающий этап  подписание законов о принятии регионов в состав России.

Добавим, что в Челябинской области также завершилосьголосование на референдуме. Явка на нем превысила 50%, поэтому голосование признано состоявшимся.