Обнародованы первые цифры с референдумов о присоединении к России

Окончательные данные планируют выдать утром 28 сентября

Референдумы по вопросу вхождения в состав России на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей шли с 23 по 27 сентября. По информации РИА «Новости», на текущий момент за присоединение к Российской федерации проголосовали так:

• в Запорожской области — 98,19% (данные с 18% голосов);

• в ДНР — 97,91% (данные с 14% голосов);

• в ЛНР — 97,82% (данные с 13% голосов);

• в Херсонской области — 96,97% (данные с 14% голосов).

После подведения итогов референдума четыре региона России подадут обращение к Российской Федерации о принятии в состав государства. Рассмотреть и ратифицировать его Госдума и Совет Федерации смогут в четверг. После этого президент России и представители голосовавших регионов должны будут подписать соответствующие договора. Завершающий этап — подписание законов о принятии регионов в состав России.

Добавим, что в Челябинской области также завершилосьголосование на референдуме. Явка на нем превысила 50%, поэтому голосование признано состоявшимся.