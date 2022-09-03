Новый замминистра здравоохранения назначен в Челябинской области

Им стала ранее отвечавшая за контрактные отношения в сфере закупок Ирина Гладкова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министра здравоохранения региона Ирину Гладкову. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Гладкову Ирину Борисовну заместителем министра здравоохранения Челябинской области с установлением срока испытания продолжительностью три месяца»,— говорится в тексте документа.

К своим обязанностям Ирина Гладкова приступила 2 сентября.

Ранее Ирина Гладкова была начальником управления контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд челябинского Минздрава.

15 августа пост заместителя министра здравоохранения региона по собственному желанию покинула Татьяна Колчинская. Постановление об ее освобождении подписал Алексей Текслер. Пост замминистра она занимала с января 2021 года.

11 августа губернатор Челябинской области уволил замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Контракт с ним расторгли из-за прекращения допуска к сведениями, содержащим государственную тайну, говорится в документе. Сейчас он является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.