Новый закон о местном самоуправлении: как он отразится на работе властей Челябинской области

Документ предполагает расширить полномочия губернаторов по принятию ряда решений

Госдума рассмотрит новый законопроект о местном самоуправлении (МСУ), который внесли председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Разбираемся, какие изменения законопроект внесет в работу региональной власти и органов местного самоуправления.

Накануне в России запустили реформу региональной власти. 14 декабря 2021 года Госдума в третьем чтении одобрила новый закон о публичной власти в субъектах РФ. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» — это следующий этап реформы. Проект закона должен заменить действующий федеральный закон об МСУ, который был принят еще в 2003 году.

Какие основные изменения ждут систему местного самоуправления с принятием нового законопроекта?

Сейчас по закону избрать мэра можно тремя способами — это прямые выборы, выборы депутатами муниципального парламента из своего состава и выборы депутатами из числа кандидатов, отобранных в ходе конкурса. В конкурсную комиссию входят представители губернатора и парламента. Способ избрания выбирает региональное Заксобрание. Наиболее распространенным вариантом в регионах, в том числе в Челябинской области, остается конкурсная процедура.

Новый законопроект предполагает отказ от конкурса и передачу прав отбирать кандидатов в мэры непосредственно губернаторам. Критерии, по которым он может это делать, в документе не уточняются. То же самое касается и отставки мэров. Такое решение глава региона сможет принимать самостоятельно. В документе говорится, что это новшество позволит усилить ответственность градоначальников.

Доктор политических наук, главный редактор журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов подчеркивает, что новый закон синхронизируется с законом об организации публичной власти в регионах.

«Если президент по отношению в главе региона получает право отправлять его в отставку за неэффективное управление регионом и право объявлять ему предупреждение или выговор, то же самое сейчас хотят ввести по отношению к главам МО — решение по ним сможет принимать губернатор. Глава МО, возглавляющий местную администрацию, одновременно будет замещать государственную должность региона и муниципальную. То есть появляется такой чиновник государственно-муниципальный, но с одной зарплатой, разумеется. Это тоже новшество, ранее такого не было в регионе»,— говорит Сергей Зырянов.

Одна из причин, почему предлагается закон, — это проблемы с финансированием ныне существующих муниципальных образований, уверен спикер.

«Новым документом пытаются оптимизировать финансовые потоки, чтобы они более эффективно расходовались для решения вопросов жителей поселения. Появляется возможность уменьшить расходы на аппарат управления муниципальным образованием (МО), поскольку с двухуровневого типа МО в сельских районах переходят на одноуровневый. Здесь будет экономия, которую можно направить на другие цели»,— добавил Сергей Зырянов.

Важное изменение, которое вносит законопроект о МСУ: упраздняются муниципальные образования нижнего уровня — сельские и городские поселения. Документ предлагает перейти на одноуровневую систему управления, где останутся лишь городские и муниципальные округа (в городах федерального значения предусмотрены еще и внутригородские районы).

«Для Челябинска введение нового закона, могу предположить, будет иметь большие последствия. Двухуровневую систему власти придется приводить к одноуровневому формату. Тут будут большие трансформации и кадровые перестановки. Видимо, не будут выбирать районных депутатов в Челябинске», — полагает Сергей Зырянов.

Управление муниципальными образованиями при всех губернаторах всегда осуществлялось следующим образом: глава региона регулярно проводит совещания с главами муниципальных районов и городов, на которых обсуждаются местные проблемы и ставятся задачи.

«Затем губернатор спрашивает с глав их исполнение. Это всегда было, но нормативной базы под такое взаимодействие у главы региона не было, а сейчас у него появляются законные основания для прямого управления МО»,— обращает внимание политолог.

Поселения остаются без собственных органов управления — глав и депутатов. Эксперт отмечает, что введение нового закона не скажется негативно на взаимодействии жителей поселений и местной власти.

«Я думаю, что районная власть будет иметь своих представителей в поселениях. Это все будет позже прописано в документе. Поэтому население не останется без представителя муниципальной власти, с которым можно контактировать напрямую. Законодатель говорит, что будет создаваться новая система власти на местах. Не по территориальному принципу, а по принципу „привязки к населению“. Отказ от двухуровневой системы организации муниципальной власти связан и с уменьшением численности населения, проживающего в поселках и малых городах, и такая тенденция будет сохраняться. Малая численность жителей поселков тоже создавала определенную проблему: несколько десятков человек, живущих в поселении, должны избирать главу и так далее. Новый закон — это отчасти реакция на эту тенденцию», — поделился с ИА «Первое областное» Сергей Зырянов.



Изменения в системе работы власти начнутся уже в ближайшее время. Год — до 1 января 2023 года — отдается законодателями на запуск реформы, а также принятие на всех уровнях нормативных документов. Далее пять лет отводится на переходный период — до 2028 года. За это время будет происходить отладка новой системы управления и формирование новых органов МО.