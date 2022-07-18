Новый вице‑премьер РФ Денис Мантуров будет курировать Уральский федеральный округ

Предыдущий куратор округа Юрий Борисов стал главой Роскосмоса

Денис Мантуров, назначенный накануне вице-премьером РФ, будет курировать Уральский федеральный округ. Кроме того, он займется в правительстве вопросами промышленности, атомной, ракетной и оборонной отрасли. Об этом пишет федеральное издание «Интерфакс» со ссылкой на слова Михаила Мишустина, сказанные на последнем совещании с вице-премьерами.



«В правительстве все вице-премьеры дополнительно к своим отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. За вами будет закреплен промышленно ориентированный Уральский федеральный округ», — сказал Мишустин.

Премьер попросил своего нового заместителя уделить внимание инвестиционной привлекательности субъектов УрФО и контролю за поступающими из федерального бюджета деньгами.



Напомним, ранее УрФО курировал Юрий Борисов, которого недавно назначили главой госкорпорации «Роскосмос».



Также президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях.

