Новым замом главы Озерска стал экс‑министр экономического развития Южной Осетии

В последние годы Александр Жмайло руководил экономическим блоком администрации «запретки»

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) назначен новый вице-мэр, к исполнению обязанностей заместителя главы округа приступил Александр Жмайло, который ранее возглавлял управление экономики администрации города, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В новой должности Александр Жмайло будет курировать ряд вопросов городского хозяйства: ремонт дорог, жилищно-коммунальный комплекс и состояние коммунальных сетей, а также наружное освещение.

Жмайло Александр Иванович родился в Озерске, трудовой путь начал на ФГУП ПО «Маяк»: в 1994—1998 годах работал инженером-физиком в ЦЗЛ. С 1998 по 2005 год был исполнительным директором Фонда экономического и социального развития Озерска. В 2003—2005 годах исполнял обязанности замглавы по промышленной политике и предпринимательству мэрии. В 2009—2010 годах работал министром экономического развития Республики Южная Осетия. С 2016 года возглавлял управление экономики администрации Озерского городского округа. (Биография с официального сайта мэрии ОГО.)