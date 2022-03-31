Новым главой Снежинска стал топ‑менеджер коммунальной компании

За Андрея Пульникова проголосовал 21 депутат городского собрания

Депутаты Снежинска проголосовали за нового главу. Большинство голосов набрал заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, сообщает сообщество во «ВКонтакте» «Говорит Снежинск».



По данным корреспондента паблика, за Андрея Пульникова проголосовал 21 депутат городского собрания. Единственный соперник Пульникова, специалист НИИ «РФЯЦ имени Забабахина» Андрей Сычев, набрал два голоса, еще два бюллетеня признаны недействительными.

Андрей Пульников примет присягу и вступит в должность 5 апреля.

Как сообщало Первое областное информагентство, изначально на конкурс по соисканию должности главы города заявились пять кандидатов, однако в финал вышли только топ-менеджер местной коммунальной компании «Трансэнерго» Андрей Пульников и представитель «Росатома» Андрей Сычев. Прежний глава города Игорь Сапрыкин на конкурс не заявлялся.