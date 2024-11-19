Новые главные управления созданы в Челябинской области

Соответствующие документы подписал глава региона Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области подписал постановления об образовании Главного управления координации развития туризма и Главного управления ветеринарии.

Главное управление ветеринарии Челябинской области будет сформировано на базе управления ветеринарии министерства сельского хозяйства региона, к нему перейдут соответствующие полномочия. Это решение направлено на повышение эффективности ветеринарного контроля и улучшение качества ветеринарных услуг в регионе.

Главное управление координации развития туризма, ранее являвшееся структурным подразделением аппарата губернатора и правительства, войдет в структуру исполнительных органов. Это изменение позволит более целенаправленно развивать туристическую инфраструктуру и привлекать больше туристов в Челябинскую область.

Постановления предписывают проведение необходимых организационно-штатных мероприятий для формирования новых ведомств.