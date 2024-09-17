Новую Челябинскую думу возглавит Сергей Буяков

Экс-председатель комитета по соцполитике ЗСО сложил депутатские полномочия

Депутат южноуральского Заксобрания Сергей Буяков возглавит Челябинскую городскую думу первого созыва, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на решение президиума регионального политсовета «Единой России».

Экс-председатель комитета по социальной политике ЗСО уже сложил депутатские полномочия и готов приступить к работе в новом качестве.

«Это первый созыв гордумы по результатам прямых выборов. Я шел в составе общего списка, а значит, несу ответственность за весь Челябинск. Это большая ответственность, но у меня достаточно опыта и знаний, наработанных в Законодательном собрании», — прокомментировал Сергей Буяков.

Он также обратился к жителям юга Челябинской области, округа, который он представлял в ЗСО, и заверил их, что они всегда могут рассчитывать на поддержку.

Добавим, сегодня же президиум регионального политсовета «ЕР» определился с кандидатурой руководителя своей фракции в Челябинской городской думе — им станет Денис Лапотышкин.

Напомним, на выборах депутатов Челябинской гордумы кандидаты от партии одержали победу в 23 одномандатных округах из 25 и получили 8 из 12 мандатов по единому избирательному округу (83,78%).