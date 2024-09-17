Депутат южноуральского Заксобрания Сергей Буяков возглавит Челябинскую городскую думу первого созыва, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на решение президиума регионального политсовета «Единой России».
Экс-председатель комитета по социальной политике ЗСО уже сложил депутатские полномочия и готов приступить к работе в новом качестве.
«Это первый созыв гордумы по результатам прямых выборов. Я шел в составе общего списка, а значит, несу ответственность за весь Челябинск. Это большая ответственность, но у меня достаточно опыта и знаний, наработанных в Законодательном собрании», — прокомментировал Сергей Буяков.
Он также обратился к жителям юга Челябинской области, округа, который он представлял в ЗСО, и заверил их, что они всегда могут рассчитывать на поддержку.
Добавим, сегодня же президиум регионального политсовета «ЕР» определился с кандидатурой руководителя своей фракции в Челябинской городской думе — им станет Денис Лапотышкин.
Напомним, на выборах депутатов Челябинской гордумы кандидаты от партии одержали победу в 23 одномандатных округах из 25 и получили 8 из 12 мандатов по единому избирательному округу (83,78%).