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/ До 15 человек выросло число кандидатов на пост мэра Челябинска

До 15 человек выросло число кандидатов на пост мэра Челябинска

Прием заявок на конкурс заканчивается сегодня, 15 января.
сегодня в 16:43
  |  Политика

Еще три кандидата заявились на участие в конкурсе мэра Челябинска. Кроме бывшего главы Трехгорного Николая Шимановича, ими стали предприниматель Татьяна Омельченко и председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Последний написал о выдвижении на своей странице в социальной сети Facebook.

Пришел, сегодня подавать документы для участия в конкурсе на главу города Челябинска, попал в очередь. — написал Ярослав Щербаков на своей странице в «Фейсбуке».

В пресс-службе Челябинской городской думы выдвижение кандидатов подтвердили, а также напомнили, что прием заявок на конкурс заканчивается сегодня.

Прием заявок заканчивается сегодня, 15 января, в 17:30. Следующим этапом будет создание комиссии. В феврале будет заседание, на котором рассмотрят кандидатов, там же с ними будет проведено собеседование. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской городской думы.

Отметим, кроме Николая Шимановича, Татьяны Омельченко и Ярослава Щербакова, на кресло мэра претендуют Ярослав Анищенко, Владимир Елистратов, который сейчас временно исполняет обязанности мэра города, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, Георгий Невский, Игорь Попов, Борис Золотаревский, Василий Московец, Дмитрий Олейник и Виктор Легинчук, представитель ЛДПР Андрей Самохвалов, Андрей Угланов и Найим Бабаев.

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