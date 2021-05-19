Новая маршрутная схема Челябинской агломерации будет готова к июню

Проект ЮУрГУ на сегодня увязывают с перспективой метротрамвая

В июне 2021 года жителям Челябинской агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район) презентуют новую маршрутную схему общественного транспорта. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил депутатам ЗСО министр транспорта региона Алексей Нечаев, передает корреспондент Первого областного информагентства.



19 мая депутаты — участники комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту заслушивали доклад главы областного минтранса о создании новой транспортной схемы для Челябинской агломерации. Сначала Алексей Нечаев рассказал об общеизвестных вещах — таких, как трамвайная реновация: напомним, на сегодня уже подписан контракт о закупке для Челябинска 30 современных низкопольных трамваев, готовится масштабный ремонт и обособление путей. По словам Алексея Нечаева, на развитие трамвайной инфраструктуры областные власти планируют выделить 436 миллионов рублей.

Затем, отвечая на вопросы депутатов, министр рассказал об изменениях, которые внесло в планы транспортников решение президента РФ о развитии Челябинского метрополитена. Как сообщало Первое областное информагентство, на сегодня принят к реализации вариант метротрамвая, то есть созданные за последние десятилетия подземные коммуникации будут интегрированы в действующую сеть трамвайных путей. Депутаты предположили, что реализация метрополитена серьезно усложнила работу проектировщиков новой маршрутной схемы.

«Научно-исследовательская разработка ЮУрГУ в связи с появлением перспектив метротрамвая серьезно скорректировалась. Сейчас корректировка заканчивается, в июне мы будем готовы презентовать новую схему движения трамваев, троллейбусов и автобусов. Как и прежде, в ней упор будет делаться на транспорт большой вместимости», — объяснил Алексей Нечаев.

Министр также сообщил, что правительство Челябинской области ведет переговоры с крупными компаниями о передаче в концессию всей системы электрического транспорта агломерации.

«Всерьез мы видим только одного игрока. Но подробно о всей истории с электротранспортом расскажет губернатор Алексей Текслер, когда будет выступать перед Заксобранием», — поделился Алексей Нечаев.

Напомним, 25 мая Алексей Текслер действительно выступит перед Законодательным собранием региона с традиционным обращением. В этом году основной его темой станет развитие Челябинской области в ближайшие годы.