Николай Дейнеко официально стал председателем

Общественной палаты региона С марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя после Олега Дубровина

Сегодня, 18 декабря, состоялось итоговое Пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области, главным вопросом на котором было избрание нового руководителя организации. Единогласным решением присутствующих на должность был избран Николай Дейнеко. Отметим, что обязанности руководителя он исполнял начиная с марта 2020 года в качестве «и. о.» после перехода предыдущего председателя Олега Дубровина в федеральную ОП.

«Считаю, что большой опыт общественной работы, профессиональные, деловые и личные качества помогут мне эффективно работать на посту председателя Общественной палаты Челябинской области и делать все необходимое для развития гражданского общества на Южном Урале», — прокомментировал Николай Дейнеко.

Кроме того, на пленарном заседании определились и с кандидатурой на должность председателя комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды. На это место выбрали эко-активиста Дмитрия Закарлюкина.