Назначена дата довыборов в ЗСО Челябинской области

Как и ожидалось, троичане выберут нового регионального депутата в единый день голосования 11 сентября

Избирком Челябинской области утвердил дату довыборов в Законодательное собрание Челябинской области. Граждане, проживающие на территории Троицкого одномандатного округа № 25, придут на участки 11 сентября 2022 года, сообщили в избиркоме Первому областному информагентству.



В течение ближайших четырех рабочих дней решение о назначении выборов должно быть официально опубликовано. С момента публикации кандидаты смогут подавать в ТИК Троицка документы на выдвижение.

В региональном избиркоме также уточняют, что для регистрации на довыборы самовыдвиженцев или кандидатов от непарламентских партий требуется собрать в поддержку от 2761 до 3037 подписей избирателей. 1380 подписей могут быть собраны через портал госуслуг.

Также облизбирком утвердил результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном собрании Челябинской области, в эфире телепрограмм и радиопрограмм АО «Обл-ТВ» в мае 2022 года.

Напомним, партия «Единая Россия» уже определилась с кандидатом в ЗСО по Троицкому округу: на предварительном голосовании ЕР победу одержала ректор Южно-Уральского аграрного госуниверситета Светлана Черепухина. Также о намерении участвовать в выборах ранее заявляли реготделения КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За Правду».