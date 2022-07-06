Назначен новый замглавы по обеспечению жизнедеятельности Катав‑Ивановска

Он долго занимал должность заместителя главы муниципального района

Глава Катав-Ивановска Николай Шиманович представил сотрудникам мэрии своего нового заместителя по обеспечению жизнедеятельности Андрея Хортова. Об этом Первому областному информагентству сообщила пресс-служба администрации Катав-Ивановского района.



В связи с увольнением заместителя главы Катав-Ивановского района по обеспечению жизнедеятельности Николая Рудакова назначен новый заместитель — Андрей Хортов. Ранее он продолжительное время был заместителем главы в сфере благоустройства и строительства, до прихода в администрацию занимал должность главы районного комитета по охране окружающей среды.

Андрей Викторович закончил Челябинский педагогический университет по специальности «учитель права». По карьерной лестнице продвинулся от старшего инспектора по экологии до заместителя главы по обеспечению жизнедеятельности. Его жена, Марина, по специальности бухгалтер. Они вместе воспитывают двух сыновей.

Также, по данным пресс-службы администрации района, кадровые изменения произошли еще и в сфере культуры. Ранее Ольга Комаровская заняла пост начальника отдела культуры администрации района и Татьяна Игнатенко стала директором краеведческого музея.

Автор: Софья Петрова