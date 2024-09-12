Назначен новый начальник отдела ГАИ по Челябинску

В органах внутренних дел он служит более 10 лет

12 сентября начальник УМВД по городу Челябинску представил личному составу Госавтоинспекции гарнизона нового руководителя. Им стал майор полиции Радий Ганиев.

«Представляя нового руководителя, начальник УМВД отметил, что сотрудники ГАИ, как и полицейские патрульно-постовой службы, всегда на виду и от их работы и общения с гражданами зачастую зависит мнение о полиции в целом», — рассказали в ведомстве.

Ганиеву 35 лет. Свой путь он начал с должности следователя МО «Троицкий» Челябинской области. В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, а в 2022 году стал командиром второго батальона полка дорожно-патрульной службы. Является участником боевых действий на Северном Кавказе.

Автор: Ксения Рындина