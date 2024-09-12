12 сентября начальник УМВД по городу Челябинску представил личному составу Госавтоинспекции гарнизона нового руководителя. Им стал майор полиции Радий Ганиев.
«Представляя нового руководителя, начальник УМВД отметил, что сотрудники ГАИ, как и полицейские патрульно-постовой службы, всегда на виду и от их работы и общения с гражданами зачастую зависит мнение о полиции в целом», — рассказали в ведомстве.
Ганиеву 35 лет. Свой путь он начал с должности следователя МО «Троицкий» Челябинской области. В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, а в 2022 году стал командиром второго батальона полка дорожно-патрульной службы. Является участником боевых действий на Северном Кавказе.
Автор: Ксения Рындина