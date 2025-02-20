Назначен глава Калининского района Челябинска

В администрацию вернулся Сергей Колесник

Сергей Колесник вернулся на работу в администрацию Калининского района. Он вновь возглавил район после нескольких лет работы в мэрии Челябинска, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, Сергей Колесник руководил администрацией Калининского района 11 лет — с декабря 2011 года; в декабре 2022-го был назначен начальником управления делами мэрии.

Колесник Сергей Валерьевич родился 1 июля 1972 года в поселке Красногорском Челябинской области. В 1991 году окончил Челябинский монтажный колледж, в 1996 году — с отличием Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности инженер-электрик. Трудовую деятельность начал в 1991 году электромонтером на челябинском заводе «Строммашина». Затем работал мастером кооператива «Энергия» Набережночелнинской ТЭЦ.

Трижды избирался депутатом Челябинской городской думы по Курчатовскому избирательному округу № 9. Возглавлял постоянные комиссии по социальной политике (2001—2005 гг.) и по бюджету и налогам (2009—2011 гг.).