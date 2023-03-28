Наталья Котова отчиталась о работе челябинской мэрии за 2022 год

Экономика областного центра продолжает развиваться, а зарплата работников растет

Санкции, начало спецоперации и частичная мобилизация вынудили скорректировать планы властей Челябинска в прошлом году. Об этом заявила глава города Наталья Котова на заседании гордумы во вторник, 28 марта, где представляла отчет от работе администрации за 2022 год. По ее словам, экономика нашего города продолжала развиваться, проявив устойчивость. Промпроизводство увеличилось, особенно среди обрабатывающих отраслей, а предприятия отгрузили товаров и оказали услуг на 12% больше, чем в 2021 году.

«Предприятиям удалось наладить выпуск самой разнообразной продукции — от моющих средств и косметики до инновационного оборудования в сферах машиностроения и робототехники. Они меняли ассортимент, перестраивали производственные процессы и налаживали собственное производство аналогов санкционных комплектующих. Значительно улучшились финансовые показатели крупных и средних организаций. За счет высоких цен металлурги увеличили сальдированную прибыль в полтора раза»,— отметила мэр.

Многие предприятия после объявления о частичной мобилизации стали выпускать продукцию для армии. При этом они же за свои средства оказывают помощь тем, кто находится на передовой, жителям Донбасса и беженцам. Немало поддержки получают и семьи мобилизованных челябинцев. За прошлый год военным отправили амуницию и оборудование на 145 млн рублей.

В Челябинске сохранилась динамика оборота розничной торговли, а оборот торговли через интернет вырос на 61%. Примечательно, что общепит, несмотря на все трудности, показал уверенный рост в 17%. Активно растет сектор самозанятых горожан — 57,5 тысячи человек. В малом и среднем бизнесе число работников превысило 300 тысяч человек (рост в 7%). Что касается занятости, то уровень безработицы оставался рекордно низким — 0,47%. При этом номинальная зарплата в городе выросла на 14,4%, составив в среднем 57 417 рублей.

«Даже по краткому обзору достижений социально-экономического развития видно, что Челябинску удалось сохранить устойчивые темпы развития. Этот вектор мы обязаны сохранить и продолжить работу по достижению целей, поставленных в Стратегии-2035. В фокусе внимания остаются благоустройство, комфортная среда, современный транспорт, социальная инфраструктура»,— резюмировала Наталья Котова.

Градоначальница поблагодарила челябинцев за неравнодушное отношение к своему городу: мэрия всегда открыта к диалогу и готова привлекать активных горожан к принятию решений. Отдельную благодарность мэр выразила губернатору Алексею Текслеру, поскольку нынешнее взаимодействие с региональной властью позволяет продвигать крупные городские проекты.

Во время обсуждения депутаты задали интересующие их вопросы, а в итоге городские парламентарии приняли отчет главы Челябинска.